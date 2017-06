Politieman krijgt 18 maanden cel met uitstel voor valse verklaringen

Door: redactie

Gent In de zaak tegen twee Gentse politiemannen die beschuldigd werden van onder meer het opstellen van een vals proces-verbaal, slagen en verwondingen en schuldig verzuim, is één agent vrijgesproken en de andere veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist.

De agenten werden verdacht van het opstellen van een vals proces-verbaal in 2012. Ze lieten optekenen dat een van de agenten het slachtoffer was van opzettelijke slagen en verwondingen en vernieling van zijn voertuig door een man uit Sint-Martens-Latem, terwijl de agent zelf slagen aan de man had toegebracht en de aanrijding had veroorzaakt.



De andere agent legde daarvoor een valse getuigenverklaring af. Hij werd vrijgesproken door de rechtbank, omdat het alleen om mondelinge verklaringen ging. De eerste agent kreeg 18 maanden cel met uitstel opgelegd. De politiemannen moesten zich ook verantwoorden voor ongeoorloofde opzoekingen in het rijksregister en schending van het beroepsgeheim.