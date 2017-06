Kinderzitje niet goed vast: dat is dan een boete

EB

19/06/17

Gent In Gent heeft de lokale politie deze voormiddag vijf autobestuurders een boete gegeven omdat een kinderzitje niet correct was vastgemaakt. "Het dragen van de veiligheidsgordel in de wagen kan van levensbelang zijn", zegt de Gentse lokale politie.