Pensioenoverleg op dood spoor

19/06/17

Het overleg tussen vakbonden en werkgevers over de pensioenen zit op een dood spoor. De verschillen tussen beide kampen zijn te groot, zo valt te horen bij de sociale partners. Ook de spanning tussen vakbonden en werkgevers binnen de Groep van Tien speelt een rol.

Morgen was normaal overleg gepland binnen het beheerscomité van de Federale Pensioendienst over een aantal pensioendossiers, zoals de minimumpensioenen en de pensioenen voor lange loopbanen. Maar dat overleg werd vandaag afgelast door het voltallig werkgeversfront.



"Er zijn te grote verschillen tussen beide standpunten", klinkt het bij de werkgevers. "De vakbonden hopen zo veel mogelijk mensen in uitzonderingscategorieën te krijgen, wij willen het systeem financieel houdbaar houden door zo weinig mogelijk mensen in uitzonderingscategorieën te steken."



Zware beroepen

Maar ook het overleg over de zware beroepen zit op een dood spoor. Binnen het Nationaal Pensioencomité onderhandelen bonden en werkgevers over wie wel dan niet een zwaar beroep uitoefent. Wie een zwaar beroep uitoefent, zou vroeger op pensioen kunnen.



Het overleg vlot evenwel langs geen kanten, valt te horen bij de vakbonden. "We lopen constant tegen de muur. De werkgevers willen op niets toegeven", aldus een onderhandelaar. "Je voelt dat ze er van uitgaan dat de regering het hen op een schoteltje gaat aanbieden."



Aanvaring

Speelt ook mee: de aanvaring vorige week tussen de sociale partners binnen de Groep van Tien. Een ontwerpakkoord over onder meer de opzegtermijnen werd uiteindelijk door ACV en ABVV afgeschoten, tot grote woede van het VBO en Unizo. "Dat speelt uiteraard mee bij het pensioenoverleg", geeft men toe bij de werkgevers.