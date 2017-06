VIDEO: Truckchauffeur filmt gevaarlijk inhaalmanoeuvre SUV met dashcam

Door: Alexander haezebrouck, HR

video In Anzegem heeft een vrachtwagenchauffeur een wel erg gevaarlijk inhaalmanoeuvre met zijn dashcam gefilmd.

De chauffeur reed afgelopen vrijdag in de Kerkstraat in het centrum van Anzegem toen hij plots werd voorbijgestoken door een SUV. Op dat moment kwamen ook net twee auto's aan uit de andere richting. Op de beelden is te zien hoe één auto in extremis volledig op het voetpad moet rijden om de inhalende SUV te ontwijken, ook de tweede auto moet stevig uitwijken. "Ik heb het filmpje online gezet met de bedoeling dat de bestuurder dit eens ziet", vertelt de chauffeur. "Want veel mensen beseffen niet wat ze doen. Op die plaats zijn vlakbij twee scholen. Als het middag was geweest, kon dit nog veel erger geweest zijn. Ik ben al 20 jaar vrachtwagenchauffeur en ik zie zo vaak auto's gevaarlijke manoeuvres uitvoeren om mij voorbij te steken wanneer ik mij aan de opgelegde snelheid houd. Ik heb die dashcam nog maar een week, en sinds vrijdag heb ik nog zo iemand betrapt."