Geschrapte 'abortusdokter' veroordeeld tot 1,5 jaar cel

19/06/17 - 16u33 Bron: Belga

Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft 'dokter' Mohammad R. (53) veroordeeld tot 1,5 jaar cel en 8.100 euro boete. De man had drie jaar geleden een abortus uitgevoerd bij een vrouw die daarmee niet had ingestemd. In 2012 werd hij al voor gelijkaardige feiten veroordeeld. De Orde van Geneesheren had hem geschrapt, maar toch bleef hij verder de geneeskunde uitoefenen.

Het slachtoffer is een Nepalese vrouw die via mensenhandelaars in ons land was terecht gekomen. Govinda B. (51) had haar onderdak verleend en beloofde haar verblijfspapieren te bezorgen, maar sloeg en verkrachtte haar. Toen ze zwanger bleek te zijn, had hij haar meegenomen naar de praktijk van Mohammad R. in de Antwerpse Seefhoek. Die had haar op 8 april 2013 vier pillen gegeven, waardoor ze de vrucht verloren had. De vrouw wist niet waar de pillen voor dienden en had niet met een abortus ingestemd.



Mohammad R. ontkende en beweerde dat ze een miskraam had gehad. Ze had volgens hem ook een verklaring ondertekend waarin ze dat bevestigde. Schriftonderzoek wees echter uit dat Govinda B. die geschreven had. Verder medisch onderzoek wees uit dat de vrouw wel degelijk een abortus had ondergaan.



Mohammad R. kreeg een jaar cel en 600 euro boete voor de abortus zonder toestemming en zes maanden cel en 3.000 euro boete, omdat hij ondanks zijn schrapping begin 2015 actief was gebleven als huisarts. In een derde zaak, waarin hij veroordeeld werd voor het uitschrijven van doktersvoorschriften ondanks een verbod, kreeg hij nog eens 4.500 euro boete. De man heeft intussen een nieuwe aanvraag ingediend om het beroep van arts terug te mogen uitoefenen.



Govinda B. kreeg een jaar cel en 600 euro boete met uitstel. De man werd in het verleden al veroordeeld voor slagen aan het slachtoffer. Zij kreeg 1.500 euro schadevergoeding toegekend.