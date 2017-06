Brand in school tijdens examen: 600 leerlingen geëvacueerd

Door: Didier Verbaere, HR

Wetteren In Wetteren zijn 600 leerlingen van het Scheppersinstituut aan de Cooppallaan geëvacueerd na een brand. Die ontstond na een ontploffing in een stofafzuigingsinstallatie. Er vielen geen gewonden.

De brandweer van Wetteren kwam massaal ter plaatse en heeft het vuur gedoofd. Op het ogenblik van de ontploffing waren er examens aan de gang. De leerlingen zullen de laatste vragen niet opnieuw moeten maken.



"Bij de brand waren geen leerlingen en leerkrachten betrokken. We kunnen garanderen dat alle leerlingen en alle personeelsleden in veiligheid gebracht zijn. De proefwerken hoeven niet ingehaald te worden", meldt de directie.



De Cooppallaan was tussen de Peperstraat en de Stooktestraat een tijd afgesloten voor alle verkeer.