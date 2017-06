Anke Van dermeersch poseert in bikini met de boodschap: "Boerka of bikini? De keuze is duidelijk"

Bewerkt door: ADN

Midden in de ophef rond Temptation Island'-verleidster Pommeline in de Starcasino-affiches, komt Vlaams Belang-politica Anke Van dermeersch met een opvallend campagnebeeld op de proppen.

"Boerka of bikini, de keuze is duidelijk", klinkt het. Het zou gaan om een oud campagnebeeld (2014) dat de VB-politica nu opnieuw bovenhaalt.



Dat Vandermeersch - Miss België in 1991 en dus welbekend met bikiniparades - niet vies is van een pikante politieke campagne meer of minder bleek ook al enkele jaren geleden, toen ze kortgerokt haar benen showde met een bijgevoegde waardeschaal die moest verwijzen naar de kledijvoorschriften van de sharia.



De politica droeg op de affiche schoenen van Christian Louboutin. De schoenenontwerper vond dat niet kunnen. De Antwerpse rechtbank van Koophandel besliste na een kortgeding vanwege de ontwerper dat Van dermeersch moest stoppen met het gebruik van het campagnemateriaal.