Dit zijn de mogelijke nieuwe coalities in Franstalig België en Brussel

19/06/17 - 16u24 Bron: Belga

Het Waals parlement in Namen. © belga.

Politieke crisis Door het vertrek van het cdH uit de Waalse regering, de regering van de Franse gemeenschap - de Fédération Wallonie-Bruxelles - en de Brusselse regering start de zoektocht naar nieuwe meerderheden in de drie entiteiten. Hieronder volgt een overzicht met hypothetische mogelijkheden.

Waals gewest Bij de verkiezingen van 2014 haalde de PS 30 zetels in het Waals parlement. De MR strandde op 25 zetels, het cdH haalde er 13, Ecolo kwam uit op 4 zetels, de PVDA haalde twee verkozenen en de Parti populaire (nu een onafhankelijke) een zitje. Het Waals parlement telt 75 zetels, dus om een meerderheid te halen, heeft een coalitie in theorie 38 zetels nodig. PS en cdH kwamen samen aan 43 verkozenen.



Om aan een coalitie met twee partijen te beginnen, kunnen PS en MR de handen in mekaar slaan (55). De enige mogelijke andere optie is een coalitie van MR en cdH (38), weliswaar zonder zetel op overschot. In die veronderstelling zouden het duo elders steun kunnen zoeken. Het meest voor de hand liggend is Ecolo, wat een meerderheid van 42 zetels oplevert. In een constellatie met meer dan twee partijen, kan de PS geen andere meerderheid meer vormen in Wallonië zonder het cdH of de MR. Lees ook CdH op weg naar federale regering? Michel: "Mijn regering uit vier partijen blijft bestaan"

Franse gemeenschap © belga. Het parlement van de Franse gemeenschap telt 94 zetels. Daar heeft de PS 36 zetels, de MR 30 zetels, Ecolo 6 zetels, het cdH 16 zetels, DéFi 3 zetels, PVDA 2 zetels en een onafhankelijke 1 zetel. Ook hier is een samengaan van PS en MR theoretisch mogelijk (66). Dat is overigens het enige alternatief voor de uittredende coalitie van PS en cdH (52) met twee partijen. Voor eender welke andere coalitie zijn drie partijen nodig.



Zonder cdH en MR is de enige mogelijkheid voor de PS een monsterverbond met alle andere partijen. Dat zou 48 zitjes opleveren, maar komt in de feiten neer op science fiction. MR en cdH zouden de handen in mekaar kunnen slaan met Ecolo (52) of DéFi (49). In theorie levert een coalitie met PVDA eveneens een nipte meerderheid op (48). Veel animo om met PVDA in zee te gaan, leeft er niet bij beide partijen.