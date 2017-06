CdH op weg naar federale regering? "Mijn regering blijft uit vier partijen bestaan"

Bewerkt door: ADN

CdH-voorzitter Benoit Lutgen heeft op een persconferentie aangekondigd dat zijn partij niet langer met de PS wil regeren in de Waalse en Brusselse regering en de regering van de Franstalige gemeenschap. Nicolas Bouteca, politicoloog aan de Universiteit Gent, vermoedt dat cdH ook een introductie in de federale regering zoekt. © Belga, Photonews.

cdH wil af van PS Het cdH komt tot nader order niet in de federale regering. Premier Charles Michel zegt op Twitter dat zijn regering uit vier partijen blijft bestaan: N-VA, MR, CD&V en Open Vld.

We zijn met vier partijen en zetten het werk voort met vier #begov zal blijven hervormen #jobsjobsjobs #vertrouwen — Charles Michel (@CharlesMichel) Een sociaal-economische hervormingsregering met 4. Met dit sterke project én deze partijen werken we verder. @MR_officiel @de_NVA @cdenv — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) "We zijn met vier partijen en zetten het werk voort met vier #begov zal blijven hervormen", tweette premier Michel zowat anderhalf uur nadat het cdH aankondigde om in de deelstaten zonder de PS te willen regeren. Na de mededeling van Benoît Lutgen rees immers de vraag of het cdH ook op het federale niveau mee zou willen regeren.



Premier Michel zegt dat dit niet het geval zal zijn. "De evoluties hebben geen enkele impact op de samenstelling van de federale coalitie", zegt de woordvoerder van de premier.



Ook Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten gaf dezelfde boodschap mee op Twitter: "Een sociaal-economische hervormingsregering met vier. Met dit sterke project én deze partijen werken we verder. "

De Wever: "Verder werken in stabiliteit" "De gebeurtenissen in het Franstalige politieke landschap volgen wij met interesse, maar dit heeft wat ons betreft geen repercussies op het federale niveau" Bart De Wever (N-VA) "De gebeurtenissen in het Franstalige politieke landschap volgen wij met interesse, maar dit heeft wat ons betreft geen repercussies op het federale niveau", zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever.



"De N-VA bestuurt het Vlaamse en federale niveau en werkt daar elke dag hard aan de verandering. In Vlaanderen hebben we een begroting in evenwicht en realiseren we de bestuurlijke versobering en afslanking. Dankzij de maatregelen van de federale regering zijn de lasten gedaald, leeft de economie op en draait de private jobmotor weer. Wij willen vooral verder werken in stabiliteit tot 2019", zegt De Wever nog.