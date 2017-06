CdH op weg naar federale regering? "Mijn regering blijft uit vier partijen bestaan"

Bewerkt door: ADN

19/06/17 - 15u52 Bron: Belga

CdH-voorzitter Benoit Lutgen heeft op een persconferentie aangekondigd dat zijn partij niet langer met de PS wil regeren in de Waalse en Brusselse regering en de regering van de Franstalige gemeenschap. Nicolas Bouteca, politicoloog aan de Universiteit Gent, vermoedt dat cdH ook een introductie in de federale regering zoekt. © Belga, Photonews.

cdH wil af van PS Het cdH komt tot nader order niet in de federale regering. Premier Charles Michel zegt op Twitter dat zijn regering uit vier partijen blijft bestaan: N-VA, MR, CD&V en Open Vld.

"De gebeurtenissen in het Franstalige politieke landschap volgen wij met interesse, maar dit heeft wat ons betreft geen repercussies op het federale niveau", zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. "De N-VA bestuurt het Vlaamse en federale niveau en werkt daar elke dag hard aan de verandering. In Vlaanderen hebben we een begroting in evenwicht en realiseren we de bestuurlijke versobering en afslanking. Dankzij de maatregelen van de federale regering zijn de lasten gedaald, leeft de economie op en draait de private jobmotor weer. Wij willen vooral verder werken in stabiliteit tot 2019", zegt De Wever nog.

"Het 37ste schandaal was blijkbaar de spreekwoordelijke druppel"

Het zou veel logischer zijn dat de PS zowel in Brussel Stad als in het Brussels gewest uit het bestuur opstapt. Dat vinden Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken en de Brusselse en federale fractieleiders Dominiek Lootens en Barbara Pas.



"Het 37ste schandaal was blijkbaar de spreekwoordelijke druppel", stellen ze in een reactie op de aankondiging dat het cdH niet langer wenst samen te werken met de PS. Voor Vlaams Belang moet de PS haar verantwoordelijkheid opnemen en al haar bestuurlijke functies laten vallen. Het is de PS die hoofdverantwoordelijke is voor de schandalen en het gegraai dat nu overal aan het licht komt.



Maar het is voor de partij "natuurlijk niet alleen de PS die boter op het hoofd heeft. Zeker in Brussel zijn de MR en ook het cdH in hetzelfde cumulerende bedje ziek". Het Vlaams Belang hoopt alvast dat de val van de Brusselse regering geen manoeuvre zal blijken om de onderzoekscommissie naar de misbruiken bij Samusocial (waar cdH-minister Fremault als lid van het College van de GGC medeverantwoordelijkheid draagt) al van voor de aanvang van de commissie stokken in de wielen te steken.