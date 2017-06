Scholen Sint-Lievens in Antwerpen starten pas op 4 september wegens Offerfeest

MVDB

19/06/17 - 15u31 Bron: ATV

Johan Wagemans, algemeen directeur van het Sint-Lievenscollege. (archieffoto) De school is gevestigd op twee campussen, een aan de Kasteelpleinstraat, een tweede aan de Amerikalei. © Laenen.

De Sint-Lievens-scholen in Antwerpen starten volgend schooljaar pas op maandag 4 september, meldt de regionale zender ATV maandag. De directie nam die beslissing omdat het islamitische Offerfeest dit jaar op vrijdag 1 september valt.

Het Offerfeest is een officiële feestdag voor moslims, waarvoor de kinderen thuis mogen blijven. Scholen in de grote steden vrezen daardoor een massale afwezigheid op de eerste schooldag, die belangrijk is om een goede start te mogen maken.



Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld) laten toe dat scholen zelf beslissen of ze de start van het schooljaar uitstellen.