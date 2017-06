VIDEO: Bestelwagen in brand op pechstrook E313

Door: Jimmy De Schrijver, HR

Het verkeer op en rond het klaverblad in Lummen loopt al de hele namiddag strop. Nadat rond 12 uur eerst een vrachtwagen zijn laadbak verloor en tegen een signalisatiebord op de E314 in de richting van Nederland botste, zat de E314 enkele uren in beide richtingen dicht. De takelwerken zijn nog volop aan de gang.



Om 13.40 uur was het ook prijs op de E313 net voor het Klaverblad in de richting van Hasselt. Een bestelwagen is er volledig uitgebrand op de pechstrook. Tijdens de bluswerken was de rijbaan volledig dicht. Het voertuig is intussen geblust, maar in beide richtingen staan er nog files.