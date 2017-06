Coalitiewissel in regionale regering zou historische gebeurtenis zijn

TT

Tevredenheid in 2014 bij de voorstelling van de drie regionale regeerakkoorden, met vlnr. Olivier Maingain (DeFi), Benoit Lutgen (cdH), Elio di Rupo (PS), Laurette Onkelinx (PS) en Paul Magnette (PS). © belga.

Politieke crisis Het cdH zegt het vertrouwen op in de PS in de regionale en gewestelijke regeringen in Wallonië en Brussel. Maar dat betekent niet dat die regeringen meteen 'gevallen' zijn en dat er nieuwe verkiezingen komen. De situatie is in elk geval ongezien voor ons land.

Nieuwe verkiezingen voor de regionale regeringen zijn in België wettelijk gezien onmogelijk. De regionale en gemeenschapsregeringen zijn zogenaamde 'legislatuurparlementen' en 'legislatuurregeringen'. Dat wil zeggen dat de parlementen de volledige legislatuur of regeerperiode - vijf jaar - moeten uitzitten, en er geen vervroegde verkiezingen kunnen plaatsvinden. De volgende verkiezingen zijn dus sowieso voor 2019. Het concept werd in de jaren 80 ingevoerd om een beetje stabiliteit op regionaal vlak in te voeren, in een periode waarin de federale regeringen vielen bij bosjes.



Partijen kunnen wel een constructieve motie van wantrouwen indienen in het parlement, waarbij een meerderheid van parlementsleden het vertrouwen in de regering kan opzeggen, maar waarbij tegelijkertijd een nieuwe regeringsmeerderheid voorgesteld moet worden. Er moet dus een nieuwe coalitie komen op basis van de huidige zetelverdeling in de parlementen.



De situatie zou uniek zijn voor ons land, een motie van wantrouwen werd in de gewesten of gemeenschappen nog nooit gestemd. Wel werden er al eens individuele ministers werden vervangen. Lees ook Dit zijn de mogelijke nieuwe coalities in Franstalig België en Brussel

