Europese Unie formeel: "Over akkoord van Parijs wordt niet opnieuw onderhandeld"

19/06/17 - 16u39 Bron: Belga

Het klimaatakkoord van Parijs kan niet heronderhandeld worden. Dat hebben de Europese milieuministers gezegd. De Europese Unie betreurt de unilaterale beslissing van de VS om zich uit het akkoord terug te trekken, maar gaat verder op de ingeslagen weg.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte op 1 juni bekend dat de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord stappen. De Europese Unie laat zich niet uit haar lood slaan, zeiden de milieuministers vandaag tijdens hun eerste bijeenkomst na Trumps aankondiging. "De wereld kan erop blijven rekenen dat de EU een leidende rol opneemt in de mondiale strijd tegen klimaatverandering", schrijven ze in een mededeling.



"Ambitieus klimaatbeleid"

Het doel blijft de temperatuurstijging ten opzichte van het pre-industriële tijdperk ruim onder 2 graden te houden, en te blijven streven naar een stijging van niet meer dan 1,5 graden. "De EU zal het voortouw nemen door een ambitieus klimaatbeleid te voeren en verdere steun uit te trekken voor de meest kwetsbaren."



De EU herhaalt dat het akkoord van Parijs precies tot doel heeft de temperatuurstijging onder controle te houden en dat er niet opnieuw over de tekst kan worden onderhandeld. Dat veel van de bijna 200 ondertekenaars van het akkoord de voorbije weken hebben verklaard dat ze eraan vasthouden, juicht de EU dan ook toe.