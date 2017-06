Man overvallen na talloze traktaties op café

KVE

19/06/17 - 15u35 Bron: Belga

Oostende De Brugse correctionele rechtbank heeft een 49-jarige vrouw uit Oostende tot 18 maanden voorwaardelijke celstraf veroordeeld voor haar rol in een opvallende overval in Oostende. Nicole S. had in de smiezen dat een andere caféganger wel erg vaak trakteerde en liet hem prompt overvallen.