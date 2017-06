Een op de twee gebruikers van hoverboards of monowheels niet op hoogte van verzekeringsplicht

Bewerkt door: ADN

19/06/17 - 14u59 Bron: Belga

© belga.

video Een op de twee gebruikers van monowheels, hoverboards, segways en elektrische steps, zogenaamde "voortbewegingstoestellen", is niet op de hoogte van de verzekeringsplicht voor dergelijke toestellen. Dat blijkt uit een enquête van het BIVV (Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid). Nochtans liep vier op de tien er al kleine verwondingen of erger mee op.

Eén vaststelling was dat ongeveer een derde van de regelmatige gebruikers al een ongeval had waarbij ze kleine verwondingen als kneuzingen opliepen. Ongeveer een op de twintig liep verwondingen op waarbij professionele medische hulp nodig was. Minder dan een kwart had nog nooit een ongeval of val. De deelnemers aan de studie bleken in het algemeen overtuigd te zijn, al was de kostprijs van het toestel een belangrijke drempel. Met eenwielers en hoverboards bleek het ook moeilijk bepaalde stoepranden te nemen. Bij andere weggebruikers heerste dan weer onwetendheid over de toestellen. Op basis van haar bevindingen beveelt het BIVV onder meer opleidingen aan, met professionele omkadering, om de toestellen te leren gebruiken.

Verzekering

Lode Descamps van AG Insurance merkt tegelijk op dat te weinig gebruikers beseffen dat de wetgever elektrische voortbewegingstoestellen beschouwt als motorrijtuigen.



In het geval de gebruiker er minder dan achttien kilometer per uur mee rijdt, heeft hij dus een familiale verzekering nodig, althans bij de meeste grote verzekeringsmaatschappijen. Rijdt hij sneller - en dat is mogelijk met de toestellen - moet hij een burgerlijke aansprakelijkheid (BA) auto hebben.



Uit de studie van het BIVV blijkt dat de helft van de gebruikers zich niet bewust is van de verzekeringsplicht. Een op de vijf zegt een BA-verzekering afgesloten te hebben. "Maar we vermoeden dat dit een overschatting is, want mensen zijn niet op de hoogte van de verplichting", zegt Descamps.



AG Insurance, dat de BIVV-studie financierde, paste zijn productgamma inmiddels aan aan de nieuwe evoluties. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR), die op de persconferentie van het BIVV en AG Insurance zelf even een toestel testte, kondigde een werkgroep aan die zich onder meer zal buigen over een aanpassing van de wegcode in functie van de voortbewegingstoestellen. Nog dit jaar verwacht hij daarvan resultaat.