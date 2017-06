Vrachtwagen kantelt in Diepenbeek: 6.000 kippen komen om

Door: redactie

19/06/17 - 14u46 Bron: Belga

In een gekantelde vrachtwagen in Diepenbeek zijn vanmorgen zesduizend kippen omgekomen, die eigenlijk al naar het slachthuis onderweg waren.

Het verkeersongeval gebeurde vandaag rond 8 uur op de Kruisstraat. De vrachtwagen moest in de smalle straat uitwijken voor een tegenligger en was vervolgens in de berm en een gracht beland, waardoor de hele vrachtwagen kantelde.



De chauffeur van de vrachtwagen zelf bleef ongedeerd. Het takelen van de gekantelde truck duurde wat langer omdat de werkzaamheden in de smalle straat moesten gebeuren.