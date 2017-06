VIDEO: Man duikt in kanaal om te ontsnappen aan politie

Door: Freya De Coster, HR

19/06/17 - 14u14 Bron: Eigen berichtgeving

video Een man die amok stond te maken op het Sint-Jan-Baptistvoorplein in Molenbeek, is gisteravond het kanaal ingedoken. Niet om verkoeling te zoeken, wel om te ontsnappen aan de politie. Het incident bracht veel politie op de been, en lokte ook een pak toeschouwers.

