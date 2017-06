Vrachtwagen met open laadklep botst op signalisatiebrug, truck rijdt op botsabsorbeerder

Bewerkt door: mvdb

19/06/17 - 15u53 Bron: Belga - VRT

E314 Lummen De verkeersellende op de E314 in Lummen richting Nederland is voorbij. Rond 15.45 uur was de autosnelweg opnieuw vrijgemaakt. Rond de middag had een vrachtwagen daar een dynamisch informatiebord meegesleurd.

Met zijn open laadklep raakte de vrachtwagen het informatiebord, waardoor het gevaarte op de twee rijstroken belandde. De E314 was volledig versperd. Onmiddellijk groeide de file aan tot voorbij Halen.



Bestuurders die in de file vastzaten, kregen wegens de hitte water. Het andere verkeer moest in Halen de omleiding tot Lummen-centrum volgen.



Rond 10.30 uur was een vrachtwagen in de richting van Lummen ook al in aanrijding gekomen met een botsabsorbeerder. Die aanrijding gebeurde ter hoogte van Park Midden-Limburg. Een wegenwerker, die in de botsabsorbeerder zat, raakte gewond. De Duitse vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Door de aanrijding was de rechterrijstrook richting Lummen een tijdlang versperd en ontstond er een file tot in Genk



Op de E313 tussen Beringen en Lummen vloog dan nog een voertuig in de richting van Luik in brand. De auto stond op de pechstrook. Ook daar was de autosnelweg versperd. Rond 15 uur was de E313 opnieuw vrijgemaakt.