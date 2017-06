Truck rijdt op botsabsorbeerder: wegenwerker gewond; vrachtwagen botst op signalisatiebord

Bewerkt door: mvdb

19/06/17 - 13u52 Bron: Belga

E314 Lummen De E314 kent vandaag zowel richting Lummen als richting Nederland veel verkeersellende. Kort voor 12.30 uur kwam een vrachtwagen ter hoogte van Lummen richting Nederland in botsing met een groot signalisatiebord dat over de snelweg staat. Het gevaarte kwam op de rijbaan terecht en versperde de twee rijvakken. Er staat tien kilometer file en er worden waterzakjes uitgedeeld.

Rond 10.30 uur was een vrachtwagen in de richting van Lummen ook al in aanrijding gekomen met een botsabsorbeerder. Die aanrijding gebeurde ter hoogte van Park Midden-Limburg. Een wegenwerker, die in de botsabsorbeerder zat, raakte gewond. De Duitse vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Door de aanrijding was de rechterrijstrook richting Lummen een tijdlang versperd en ontstond er een file tot in Genk.



Water

Door het andere verkeersongeval richting Nederland staat er al een file vanaf Halen. Het verkeer moet er in Halen af en kan via een omleiding de E314 in Lummen-centrum weer oprijden.