CdH wil niet meer met PS regeren en trekt stekker uit regionale regeringen

19/06/17 - 13u42

CdH-voorzitter Benoit Lutgen heeft op een persconferentie aangekondigd dat zijn partij niet langer met de PS wil regeren in de Waalse en Brusselse regering en de regering van de Franstalige gemeenschap. Hij roept MR, Ecolo en Défi op om alternatieve meerderheiden te vormen. Lutgen wil een breuk met de PS, die hij een "verpletterende verantwoordelijkheid" toedicht in de recente schandalen.

Lutgen had de pers vanmorgen bijeengeroepen voor een "belangrijke verklaring". De cdH-voorzitter zei dat ook zijn partij gedegouteerd is door de opeenvolgende "affaires", zoals Publifin en recent nog het schandaal rond Samusocial. De cdH-voorzitter vindt dat er onmiddellijk een "breuk" moet komen. "De affaires en de gelddorst van sommigen remmen de transformatie van onze gewesten af." De PS is al dertig jaar aan de macht in Wallonië en Brussel en heeft daarom een "verpletterende verantwoordelijkheid" in de herhaaldelijke schandalen, zei Lutgen. Hij zei ook wel dat de PS niet het monopolie van de schandalen heeft en dat de misbruiken ook heel wat PS-leden en -mandatarissen gechoqueerd en kwaad gemaakt hebben. Het cdH wil daarom de PS weg uit alle deelstaatregeringen: de Waalse regering (PS en cdH), de Franse Gemeenschapsregering (PS en cdH) en de Brusselse regering (PS, cdH, Défi, sp.a, Open Vld en CD&V).

"Zo'n sprong waag je als kleine partij anders niet"

Nicolas Bouteca, politicoloog aan de Universiteit Gent, vermoedt dat cdH ook een introductie in de federale regering zoekt. "Dat zou het alleszins makkelijker maken om die Zweedse coalitie voort te zetten na de verkiezingen", zegt hij.



Nicolas Bouteca acht het onwaarschijnlijk dat die beslissing in een impuls werd genomen. "Er zal de afgelopen dagen wel druk onderhandeld zijn met de andere partijen", zegt hij. "Zo'n sprong waag je als kleine partij niet zonder dat je weet dat je wordt gedekt door een alternatieve meerderheid. Misschien was het ontslag van Armand De Decker (MR) als burgemeester van Ukkel ook wel een voorbode? Mogelijk heeft cdH daarom gevraagd."



De politicoloog herinnert eraan dat het ooit de bedoeling was om cdH op te nemen in de federale regering. "Maar toen werd in Franstalig België een versnelling geplaatst, waardoor die optie van tafel werd geveegd. Mogelijk raakt cdH nu toch in de federale regering, dat zou het makkelijker maken om te besturen. De federale beslissingen worden dan immers makkelijker doorgetrokken naar de deelstaten."



In die strategie zou cdH dan regionaal met MR -en mogelijk DéFi- samenwerken. Als Ecolo mee aan boord wordt genomen, wordt een federale introductie gecompliceerder.