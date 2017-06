VIDEO: Man filmt slapende agenten in hun combi

Door: Nina Bernaerts, Patrick Lefelon, HR

19/06/17 - 12u13 Bron: Eigen berichtgeving, Facebook

© RV.

video Een man heeft een patrouille slapende agenten van de Antwerpse politie gefilmd. De agenten staan geparkeerd in de buurt van de Antwerpse Singel en zijn in slaap gevallen. Eén van hen is weggezakt op zijn zetel.

De filmer is naar eigen zeggen tot drie keer toe voorbij de combi gereden. "Ze blijven maar slapen in hun combi van 100.000 euro. Voilà, Bart De Wever, wat is da?" De beelden werden vermoedelijk gemaakt op de hoek van de Plantin en Moretuslei en de Singel in Borgerhout.

De nieuwe combi's van de politie, uitgerust als rijdende kantoren, hebben inderdaad zo'n 100.000 euro per stuk gekost. Daarin brengen de patrouilles van de interventiedienst zo'n 12 uur per shift door. Zij mogen wel halt houden voor de lunchpauzes.



Ook in kantoor slapende agenten

Het is niet de eerste keer dat agenten slapend worden betrapt. Eerder deed de leiding van de interventiedienst al eens een onverwachte controle in het centrale politiekantoor van de Noorderlaan. Daar werden toen ook verschillende agenten betrapt die met het hoofd op de tafel lagen te slapen. Terwijl zij verondersteld werden buiten in de combi aan het werk te zijn.



We zijn op de hoogte van het filmpje, en wat er op te zien is", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. "De korpsleiding heeft het filmpje bekeken en beschouwt dit gedrag als onaanvaardbaar. Er is een intern onderzoek gestart. Maar over de omstandigheden kunnen we pas uitspraken doen als het onderzoek rond is."