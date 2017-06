YouTube-pedofiel krijgt vier jaar cel

Bewerkt door: ADN

19/06/17 - 11u39 Bron: Belga

Veel jongens hadden hun online ontmoeting met de man op YouTube geplaatst. Enkele van die video's werden meer dan honderdduizend keer bekeken. De pedofiel is zo ongewild een internetster geworden. © De Morgen.

Yves D.N. (61) uit Haaltert is vandaag door de Dendermondse rechter veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee jaar met probatie-uitstel. De man stond terecht voor aanranding van minderjarigen via een chatbox. Hij benaderde de jongeren online en probeerde hen er dan onder meer van te overtuigen om hun kledij uit te trekken.

De feiten vonden over een lange periode plaats, tussen juni 2011 en februari 2013. De "internetpedofiel" werd uiteindelijk ontmaskerd door enkele tieners, die hun gesprekken met de man filmden en op YouTube plaatsten en met de beelden naar de politie trokken. De man werd in augustus vorig jaar opgepakt en zat sindsdien in voorhechtenis in afwachting van zijn proces.



De beklaagde kreeg van de rechter vier jaar cel, waarvan de helft met probatie-uitstel. De man kreeg strenge voorwaarden opgelegd. Zo moet hij een residentiële therapie volgen in een gespecialiseerd centrum om zijn seksuele problematiek te behandelen, kreeg hij een contactverbod met minderjarigen opgelegd en mag hij geen computer of smartphone meer bezitten waarmee hij op internet kan.