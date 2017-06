Trucker krijgt alleen boete voor dodelijk ongeval TUI-woordvoerder

Door: Jelle Houwen, HR

19/06/17

Vladslo Een 52-jarige trucker uit Middelkerke werd vandaag in de politierechtbank van Veurne veroordeeld voor een dodelijke ongeval op 31 augustus 2016 in Vladslo. Daarbij overleed toen Jetair en TUI-woordvoerder Hans Vanhaelemeesch (54). Omdat er volgens de politierechter veel verzachtende omstandigheden waren, kreeg de trucker een milde straf: 3.000 euro boete waarvan de helft met uitstel.

Het ongeval gebeurde toen de trucker de Wijnendalestraat in Vladslo dwarste om de Houtlandstraat in te rijden. De politierechter oordeelde dat de trucker sowieso de fietser moest opmerken en wel degelijk voorrang moest verlenen, ongeacht of Hans Vanhaelemeesch op zijn koersfiets nu rechtdoor reed aan het kruispunt of de straat insloeg. De politierechter kreeg tijdens de pleidooien twee stellingen opgeworpen, waarbij het parket aangaf dat het nooit duidelijk zal worden hoe het ongeval precies gebeurde of wie in fout was. De politierechter oordeelde echter dat de trucker de fietser zeker moest zien, maar benadrukte dat er veel verzachtende omstandigheden waren. De trucker reed traag, was nuchter, werd verblind door de laagstaande zon en heeft een lange professionele staat van dienst waarbij hij altijd voorzichtig reed. Daarom gaf de politierechter hem een milde straf.