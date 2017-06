KVE

19/06/17 - 11u19 Bron: Belga

Armand De Decker © photo news.

De volledige MR betaalt vandaag de prijs voor de "fouten" die oud-Senaatsvoorzitter Armand De Decker heeft begaan rond de verruimde minnelijke schikking, waar het dossier-Kazachgate rond draait. Dat zegt MR-Kamerlid David Clarinval vandaag in La Libre Belgique. "Het is duidelijk dat Kazachgate eigenlijk een De Deckergate is".

Minister van Staat De Decker nam zaterdag ontslag als burgemeester van Ukkel. Eerder al werd hij tijdelijk uit al zijn interne functies ontzet. Zijn naam duikt immers op in het dossier-Kazachgate. Hij zou als advocaat hebben gelobbyd in een poging om de wet op de verruimde minnelijke schikking in 2011 in sneltempo door het parlement te krijgen.



De hypothese waar de onderzoekscommissie op werkt, is dat het Elysée de gerechtelijke problemen van de Oezbeeks-Belgische miljardair Patokh Chodiev en twee Oost-Europese zakenpartners in ons land wilde opgelost zien. Dat moest een lucratieve deal tussen Parijs en Kazachstan helpen smeden. Kort na de goedkeuring van de zogenaamde afkoopwet, konden Chodiev en co een schikking sluiten. De Decker maakte deel uit van het advocatenteam rond Chodiev. Hijzelf blijft elk lobbywerk ontkennen.



Volgens zijn partijgenoot Clarinval heeft De Decker minstens een deontologische fout begaan, misschien meer. "De Decker heeft zijn twee petjes (advocaat en oud-Senaatsvoorzitter) gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Hij gebruikte ze om toegang te krijgen tot personen die hij als gewone advocaat nooit had kunnen zien. En hij werd betaald (er is sprake van 740.000 euro, nvdr) voor lobbywerk terwijl hij senator was. Dat zijn fouten", zegt Clarinval.



Persoonlijke fout

Hij benadrukt ook de schade die de feiten aan de MR berokkkenen. "De hele MR betaalt de prijs voor de omkoopbaarheid van De Decker", luidt het. "De MR betaalt een persoonlijke fout, geen politieke. Kazachgate is veeleer een De Deckergate, heel duidelijk". Dat hij in Ukkel ontslag heeft genomen, verandert voor Clarinval niets ten gronde. "Ik blijf razend op hem en ik vind dat zijn ontslag te laat komt".



Clarinval verklaart ook dat Dirk Van der Maelen (sp.a) en Georges Gilkinet (Ecolo), die ook in de onderzoekscommissie zetelen, er een verborgen agenda tegen de MR op na houden. Commissievoorzitter Van der Maelen "heeft vicepremier Didier Reynders in het vizier", terwijl Gilkinet "Kazachgate gebruikt om de MR te besmeuren".