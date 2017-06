Twaalf maanden cel met uitstel voor truckchauffeur die fietsertje (10) doodreed

Bewerkt door: ADN

Het fietsertje kwam van school toen ze door de vrachtwagen gegrepen werd. © JVK.

Evergem Een 52-jarige vrachtwagenchauffeur die op 18 december 2015 in Evergem een 10-jarig meisje op de fiets doodreed, is veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel. Dat heeft de Gentse politierechtbank vanochtend beslist. De man kreeg ook een rijverbod van 24 maanden, waarvan 12 maanden met uitstel.

Het ongeval gebeurde op de laatste schooldag van het kalenderjaar. Op een kruispunt van de R4 in deelgemeente Ertvelde staken drie fietsertjes de straat over. Twee ervan haalden de overkant, maar een derde fietsertje kwam terecht onder de wielen van een betonmixer die afsloeg. Het meisje was op slag dood.



Eerdere veroordelingen

Het openbaar ministerie had tien maanden gevangenisstraf gevorderd, omdat de man al veroordelingen opliep voor overdreven snelheid, alcoholintoxicatie en het negeren van rij- en rusttijden.



Niet gezien

De verdediging had gevraagd om rekening te houden met de bijzondere omstandigheden. Volgens zijn advocaat, die vroeg om het rijverbod te beperken omdat de man als zelfstandige werkt en zijn auto nodig heeft, had het noodlot een grote rol gespeeld. "Het spijt me heel erg, maar ik had haar echt niet gezien", had de man verklaard bij de behandeling van de zaak.