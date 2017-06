Milde straf voor trucker die 10-jarige Anouk doodreed

Door: Jurgen Eeckhout, ADN, HR

Evergem De politierechtbank was vandaag bijzonder mild voor een trucker die op 18 december 2015 een 10-jarig meisje had doodgereden op het kruispunt van de R4 met de Pastorijstraat in Ertvelde. De man kreeg twaalf maanden met uitstel, 6.000 euro boete waarvan 2.400 euro met uitstel en 24 maanden rijverbod waarvan de helft met uitstel. Hij moet de vier proeven opnieuw afleggen. Dat is beduidend minder dan de 10 maanden effectief, twee jaar rijverbod en 6.000 euro boete die het openbaar ministerie had gevorderd.

Anouk Van de Walle fietste toen, op de laatste dag voor de kerstvakantie, van school naar huis. Op het kruispunt van de R4 met de Pastorijstraat, op nog geen 500 meter van de ouderlijke woning, ging het gruwelijk mis. Terwijl Anouk de Ring wilde oversteken op een reglementaire manier, draaide de trucker met zijn betonmixer af naar rechts. Het meisje belandde onder de zware wielen en stierf voor de ogen van haar zusje ter plaatse. Lees ook Onderzoek naar roekeloos rijgedrag in trouwstoet op R4

Onaangepaste snelheid Volgens de politierechtbank had de trucker het meisje altijd moeten zien en draaide hij af met onaangepaste snelheid. Het meisje was nochtans duidelijk zichtbaar. Ze stond enkele meters voor het autoverkeer aan verkeerslichten te wachten en droeg een fluohesje. De rechtbank hield rekening met het verleden van de trucker en zijn gedrag na de feiten, al was dat er vandaag niet aan te zien. De vrachtwagenchauffeur was in het verleden al veroordeeld voor alcoholintoxicatie in het verkeer en te hoge snelheid in een zone 50. Na de feiten had hij zich ook al bijzonder onrespectvol uitgelaten op Facebook, door misplaatste grapjes te plaatsen.