19/06/17 - 08u32

Op de Brusselse ring is het deze ochtend lang aanschuiven door wegenwerken tussen Sint-Stevens-Woluwe en de Vierarmentunnel in Tervuren. Het volledige wegdek wordt er vernieuwd, waardoor het verkeer over twee in plaats van drie rijstroken moet. Op de binnenring is het aanschuiven van Dilbeek tot de Vierarmentunnel. Op de buitenring staat een file van voor Groenendaal tot in Tervuren. De ingrijpende werken duren tot eind juli. Het Agentschap Wegen en Verkeer had gewaarschuwd voor sterke hinder.