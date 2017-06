"Regering weigert fiscaal achterpoortje voor multinationals te sluiten"

Door: redactie

Twee jaar geleden had minister Johan Van Overtveldt nog aangekondigd het achterpoortje te willen sluiten. © photo news.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) weigert een veelgebruikte fiscale ontwijkingsconstructie voor multinationals aan te pakken. De maatregel maakte deel uit van een reeks voorstellen van de Oeso waar ons land voorbehoud tegen heeft aangetekend. Twee jaar geleden had de minister nog aangekondigd het achterpoortje te willen sluiten, schrijft De Standaard vandaag.

Minister Van Overtveldt ondertekende vorige week in Parijs een multilateraal akkoord van de Oeso dat duizenden belastingverdragen zal aanpassen. Het stelt overheden in staat achterpoortjes voor multinationals binnen de bestaande verdragen te sluiten. Ons land weigert echter een van de meest gebruikte constructies aan te pakken om belastbare winst door te schuiven: de commissieagenten.



Geen belasting op winst

Op die manier kunnen buitenlandse multinationals volop producten verkopen in ons land, zonder een echte vestiging te moeten openen. En zonder belast te worden op de gerealiseerde verkoopwinst in ons land. In de plaats daarvan doen ze een beroep op een commissieagent, die in eigen naam werkt, maar tegelijk voor rekening van het buitenlandse bedrijf.



In een reactie aan De Standaard zegt het kabinet-Van Overtveldt dat de minister erg begaan is met de problematiek, maar dat het huidig instrumentarium in de Belgische fiscaliteit erop voorzien is om het fenomeen aan te pakken. Als België de winstbelasting op de multinational niet heft, zal een partnerland dat wel doen. In de praktijk hangt volgens de minister veel af van wat de commissieagent effectief doet, niet in welk land dat wordt aangegeven.