Hulplijn voor pedofielen krijgt 66 oproepen en mails in eerste maand

19/06/17 - 07u43 Bron: Belga

© thinkstock.

'Stop it Now!', de hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens en hun omgeving, heeft in haar eerste maand al 66 oproepen of mails gekregen. Dat meldt deredactie.be. Volgens projectverantwoordelijke Minne De Boeck tonen de cijfers aan dat de doelgroep bereikt wordt.

De hulplijn werd exact een maand geleden gelanceerd. Wie zich zorgen maakt over zijn of haar seksuele gevoelens of gedrag tegenover kinderen, kan gratis en anoniem bellen of mailen. Ook mensen uit de omgeving van iemand met pedofiele gevoelens kunnen er terecht.



'Stop it Now!' werd in de eerste maand al 66 keer gecontacteerd, telefonisch of via mail. "Als we kijken naar de oproepen, zien we toch dat we de doelgroep echt kunnen bereiken. Mensen die aangeven dat ze met gevoelens van pedofilie worstelen en die geen misbruik willen plegen, maar ook de sociale omgeving -en dan vooral partners- neemt contact op", zegt De Boeck, die criminologe is aan het Universitair Forensisch Centrum van het UZ Antwerpen.



Toch is er nog ruimte voor verbetering, meent ze. Veel oproepen komen buiten de openingsuren van de hulplijn binnen. "De vraag is of die mensen nog eens de moed zullen hebben om terug te bellen", klinkt het.



'Stop it Now!' is telefonisch te bereiken op 0800/200 50 op dinsdag tussen 15 en 19 uur, op woensdag tussen 9.30 uur en 12.30 uur en op vrijdag van 13 tot 16 uur. Wie liever mailt, kan terecht op vragen@stopitnow.be