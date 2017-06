Demir ontslaat directeur en vijf onderzoekers van poolbasis

TK

Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA) heeft de directeur van de Belgische poolbasis Prinses Elisabeth op Antarctica ontslagen. Dat schrijft de krant Le Soir vandaag. Samen met directeur Rachid Touzani zouden nog vijf wetenschappers die aan de basis verbonden waren, bedankt zijn voor bewezen diensten.

Het zou daarbij gaan om vier vroegere medewerkers van Alain Hubert, die de voorbije jaren overhoop lag met Demirs voorganger Elke Sleurs (N-VA). Die knikkerde Hubert in 2015 nog uit de beleidsraad van het Poolsecretariaat, dat de basis beheert. Demir gaf hem dat zitje in maart van dit jaar terug, maar de post van voorzitter ging naar haar kabinetschef.



Intussen zou ook de Bncar, het Belgisch comité voor Antarctisch onderzoek, zich in het dossier mengen. Volgens Le Soir hebben 32 wetenschappers van Bncar een open brief verstuurd hebben aan Demir, premier Charles Michel en ministers Kris Peeters (Economie), Didier Reynders (Buitenlandse Zaken), Steven Vandeput (Defensie) en Marie-Christine Marghem (Milieu) om de situatie in de poolbasis aan te klagen. De briefschrijvers hebben het onder meer over een "gebrek aan transparantie" op de basis en stellen dat bepaalde projecten "niet gekozen worden op basis van wetenschappelijke en institutionele criteria". De wetenschappers vragen de oprichting van een onafhankelijk "wetenschappelijk comité" binnen het Poolsecretariaat om daar iets aan te doen.