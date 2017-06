Deze vrouw is te bloot, vindt reclamewaakhond

MARCO MARIOTTI EN STEVEN SWINNEN

19/06/17 - 05u00

© TONY VAN GALEN.

'Temptation Island'-verleidster Pommeline hoeft zich niet geviseerd te voelen: zij is niet de enige bikinibabe die een doorn in het oog is van reclamewaakhond JEP. Ook de Limburgse Bea Vanuytsel (24) liet zich volgens de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame "tot een object herleiden", toen ze ruim vijf jaar geleden in bikini poseerde met een boormachine en een veiligheidshelm.