1 op de 10 rusthuisbewoners besmet met superbacterie

JEROEN BOSSAERT

19/06/17 - 05u00

In vijf jaar is het aantal rusthuisbewoners die besmet zijn met 'superbacterie' ESBL bijna verdubbeld. Dat beestje maakt ándere bacteriën resistent tegen antibiotica. De opmars van ESBL is deels gelinkt aan het overvloedige gebruik van antibiotica in de veeteelt. Ons land vecht daartegen, maar de strijd verloopt traag. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid kwam in juli vorig jaar al met een rapport, maar de overheid communiceerde er niet over. De cijfers zijn nochtans zorgwekkend.

Het percentage rusthuisbewoners die besmet zijn met ESBL is tussen 2011 en 2015 bijna verdubbeld, van 6 tot 11%. De onderzoekers noemen dat "verontrustend". ESBL is nu de belangrijkste superbacterie in onze rusthuizen. In de ziekenhuizen was de opmars ervan al langer bekend. De bacterie is onschuldig bij gezonde mensen, maar kan problemen geven bij zieken. Ze maakt andere bacteriën namelijk resistent tegen antibiotica, waardoor een simpele infectie levensbedreigend wordt. Naar schatting sterven jaarlijks meer dan 3.000 Belgen ten gevolge van zo'n infectie. Een deel daarvan is te wijten aan ESBL.



De Vlaamse overheid plant in de herfst een preventiecampagne rond handhygiëne in rusthuizen, maar ook het overmatige gebruik van antibiotica in rusthuizen én landbouw speelt een cruciale rol. Bij ESBL is er immers een belangrijke link met de veeteelt: de bacterie verspreidt zich via het vlees dat we eten. De strijd tegen antibioticagebruik in de veeteelt is de laatste jaren opgevoerd, maar lokt kritiek uit omdat hij zo traag vooruitgaat. Boze veeartsen wijzen naar de landbouw- en farmacielobby als remmende factor. De overheid zou die te veel vrij spel geven.



