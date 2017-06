Acht op de tien diploma's van vluchtelingen erkend

bewerkt door: LS

Vlaanderen heeft vorig jaar acht op de tien buitenlandse diploma's erkend van vluchtelingen en subsidiair beschermden. Dat meldt onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). Ze benadrukt dat een erkend diploma meer kansen biedt op de arbeidsmarkt.

In 2016 kwamen er dubbel zoveel aanvragen binnen van vluchtelingen en subsidiair beschermden: 965 tegenover 482 in 2015. NARIC, de bevoegde dienst, nam vorig jaar in 512 dossiers een beslissing, waarvan 394 positief. De dienst kan controleren met welk niveau het diploma in Vlaanderen overeenkomt (secundair, bachelor of master), maar ook of het effectief om een ingenieursopleiding of bijvoorbeeld een opleiding tot verpleegkundige gaat.



Bij de positieve antwoorden ging het om 84 'specifieke erkenningen' en 112 'niveau-erkenningen' voor diploma's hoger onderwijs, naast 2 specifieke en 196 niveau-erkenningen voor diploma's secundair onderwijs.



De aanvragen van vluchtelingen en subsidiair beschermden zijn slechts een deeltje van alle aanvragen. In totaal ging het vorig jaar om 4.354 aanvragen, of 16 procent meer dan in 2015. Omdat vluchtelingen veelal niet alle benodigde documenten kunnen voorleggen, mogen zij bij NARIC gratis een onvolledig dossier indienen. Vooral uit Syrië (357), Irak (185) en de Palestijnse gebieden (59) kwamen veel van deze aanvragen binnen.



Minister Crevits benadrukt dat de erkenning een belangrijke hefboom is voor integratie en tewerkstelling. Ze noemt het een goede zaak dat steeds meer mensen hun weg vinden naar NARIC, "want onze Vlaamse arbeidsmarkt heeft nood aan elk talent".