Lijnbus en auto botsen in Turnhout: vijf lichtgewonden

bewerkt door: LS

18/06/17 - 18u52 Bron: Belga

Archiefbeeld. © rv.

In Turnhout zijn deze namiddag een lijnbus en een auto op elkaar gebotst. Er vielen vijf lichtgewonden, meldt de lokale politie.

Een auto die op de E34 richting Nederland reed, verliet even voor 14.30 uur de snelweg via de afrit Turnhout Centrum. De bestuurder nam op de brug de doorsteek, maar werd daarbij in de flank geraakt door een lijnbus die van Kasterlee naar Turnhout reed.



De beide bestuurders en drie passagiers, van wie er een op de bus zat, raakten lichtgewond. Een aantal van hen werden naar het ziekenhuis gebracht.