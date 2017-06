OCMW-voorzitter Ukkel stapt op: "Er valt mij niks te verwijten"

DDW

De schandaalsfeer in Brussel kost alweer de kop aan een politicus, een Vlaming deze keer. Open Vld'er Jean-Luc Vanraes houdt het voor bekeken als OCMW-voorzitter van Ukkel nadat er juridische vragen waren gerezen bij de huidige cumul van de gewezen Brusselse minister.

Behalve OCMW-voorzitter is hij namelijk nog ondervoorzitter van de gewestelijke investeringsmaatschappij van Brussel (GIMB), maar volgens statuten van GIMB is dat problematisch. Technisch-juridisch is dat voor discussie vatbaar, omdat Vanraes een personeelslid is.



"Er valt mij niks te verwijten", luidt zijn reactie. Maar deontologisch was de combinatie niet langer houdbaar, besefte Vanraes zelf en de partijleiding van Open Vld des te meer. Vanraes, die uit Ieper afkomstig is, zou met de cumul 319.000 euro bruto per jaar verdienen, zo maakte RTL-TVi gisterenavond bekend.



"Niets te verwijten"

"Hoewel ik mij niets te verwijten heb, neem ik met pijn in het hart ontslag als OCMW-voorzitter, om iedereen, zoals altijd, recht in de ogen te kunnen kijken, om de rust te laten terugkeren binnen mijn bedrijf dat zich dagelijks inzet voor de economie in het Brussels Gewest en niet in het minst om te vermijden dat de werking van het Ukkels OCMW zou lijden onder een onduidelijke situatie", zo besluit Vanraes in een persbericht.



RTL-TVi had aan het licht gebracht dat de statuten van de GIMB een cumul met het OCMW-voorzitterschap verbieden. Maar Vanraes wist daar naar eigen zeggen "tot enkele maanden geleden" niets van. Hij wijst er ook op dat zijn benoeming twee keer unaniem bevestigd is door de raad van bestuur en de algemene vergadering van de GIMB én bij regeringsbesluit. "En dit terwijl men heel goed op de hoogte was van mijn mandaat als OCMW-voorzitter."

Gemeentebestuur onthoofd

De Open Vld'er merkt nog op dat er "strikt juridisch" geen enkele basis bestaat "om enige conflicterende situatie in te roepen". "Er valt mij niets aan te wrijven. Dus zou ik mij, zoals elke werknemer, tot een rechtbank kunnen richten om mijn rechten te doen gelden."



Daarmee wordt het gemeentebestuur van Ukkel in één weekend onthoofd. Gisteren maakte burgemeester Armand De Decker (MR) al zijn ontslag bekend vanwege de groeiende ophef over Kazachgate.