De Gucht: "Ik ben tegen cumulverbod"

Karel De Gucht (Open Vld) is tegen een totaal cumulverbod. Dat zegt hij in VTM NIEUWS. "Ik zou zelfs zeggen dat ik een beetje tegen beroepspolitici ben. Ik vind dat politici een beroep moeten hebben en zich niet enkel moeten focussen op het parlement." Door de toenemende kritiek op mandaten en cumuls na de affaires in Brussel en voorheen ook in Vlaanderen, klinkt de roep om meer regulering steeds luider. Maar De Gucht geeft tegengas. "Ik ben tegen een cumulverbod", zegt hij. "Het idee van geen enkele cumul en enkel beroepspolitici die allemaal technici zijn op hun vlak: bespaar mij daarvan!", vindt De Gucht. Een beroep helpt politici net om "te weten hoe de werkelijke wereld in elkaar zit". Beroepspolitici komen volgens De Gucht "telkens met nieuwe voorstellen die vaak totaal van de pot gerukt zijn."