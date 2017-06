PS-schepen Bergen slachtoffer van agressie, maar aanvaller had zich vergist van doel

bewerkt door: LS

18/06/17 - 14u48 Bron: Belga

Pascal Lafosse, schepen van Feestelijkheden en Sport in Bergen (PS) © rv.

Pascal Lafosse, schepen van Feestelijkheden en Sport in Bergen (PS), is gisteravond rond 23.30 uur slachtoffer van een agressie geworden. Een persoon onder invloed van alcohol reed met zijn auto op hem in. De agressor had zich kennelijk van doel vergist. Dat meldt het parket van Bergen.