MR-parlementslid: "Vlaanderen heeft Brussel geen lessen te geven"

18/06/17 - 14u05

Het aantal politici in Brussel moet inderdaad omlaag, maar Vlaanderen heeft Brussel daarin geen lessen te geven. Dat vindt Brussels parlementslid Vincent De Wolf (MR), die in De Zevende Dag reageerde op het Vlaamse pleidooi voor een fusie van de negentien Brusselse gemeenten. De Wolf waarschuwde N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene ook dat snoeien in het aantal mandaten Nederlandstalige zetels zal kosten.

Sinds het losbarsten van het Samusocial-schandaal woedt volop de discussie over het terugdringen van de cumuls en het aantal mandaten in de Brusselse politiek. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) wil een derde minder politieke mandaten, maar dat gaat voor N-VA niet ver genoeg. D'Haene herhaalde in De Zevende Dag het pleidooi voor een "tabula rasa" en een fusie van de negentien gemeenten.



"U heeft geen lessen te geven vanuit Vlaanderen aan Brussel", reageerde De Wolf, zwaaiend met de berekeningen die wel vaker te horen zijn in Brussel. Zo telt Vlaanderen met 6 miljoen inwoners 308 gemeenten en dus ook meer dan 300 burgemeesters. In Brussel zijn dat er 19 voor 1,2 miljoen inwoners, of drie keer minder. Vlaams-Brabant telt volgens De Wolf ook 3.000 mandatarissen voor 900.000 inwoners, Brussel 900. Even later zei hij wel dat Brussel niet zomaar te vergelijken valt met Parijs, dat slechts 42 'uitvoerende' politici telt tegenover de ruim 160 in Brussel.



De Wolf waarschuwde Dhaene en de andere Vlaamse politici tot slot. "Waarom zijn er nog te veel mandatarissen in Brussel? Omdat de Nederlandstaligen waarborgen hebben gevraagd", zo argumenteerde de liberaal. Waarop hij meteen drie voorstellen deed die nadelig kunnen uitdraaien voor de Nederlandstalige vertegenwoordiging in Brussel: tweetalige lijsten en een proportionele vertegenwoordiging in het parlement, de afschaffing van de Vlaamse schepen in zowat elke gemeente en het verkleinen van de gemeenteraden met een derde.