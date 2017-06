Kust draait opnieuw sterk weekend

bewerkt door: LS

De kust is opnieuw bezig aan een sterk weekend. Dat stelt persagentschap Belga vast en wordt bevestigd door Bart Boelens, voorzitter van Horeca Middenkust en vzw Kusthotels.

Het is over de koppen lopen aan de kust. "Opnieuw een heel goed weekend voor de toeristische sector", zegt Bart Boelens. "Het verhaal blijft hetzelfde, het enige wat we nodig hebben, is goed weer en dat krijgen we nu volop. We zitten met bezettingsgraden in hotels van 90 procent tot zelfs volzet in sommige gevallen."



Honderdduizend

Dagtoeristen vinden opnieuw vlot hun weg naar de kust. Exacte cijfers zijn er niet, maar op een topdag zakken gemakkelijk een paar honderdduizend bezoekers af naar de kust.



Ook de horeca profiteert volop. "Het goede weer was voorspeld, dus kan de sector zich goed voorbereiden. Bovendien merken we dat heel wat hogeschoolstudenten al klaar zijn met hun examens en dus graag een handje komen toesteken. Dit is een perfecte start van het hoogseizoen."



Reddingsdienst

Ook voor de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV) is dit hun openingsweekend. In alle tien kustgemeenten is er nu minstens een redderspost bemand, zodat baders met een gerust gemoed in zee kunnen zwemmen. Dat is twee weken vroeger dan de voorbije jaren.



IKWV roept op om enkel in bewaakte zones te zwemmen, de instructies van de redders nauwgezet te volgen en goed letten op de signalisatie, want nog niet alle reddingsposten zijn al bemand.