Woonzorgcentrum zet grote middelen in om schurft aan te pakken

18/06/17 - 14u01 Bron: Belga

Morgen om 7 uur schiet in het woonzorgcentrum Deken Darras in Tielt het actieplan in werking om schurft uit te roeien. Eerder deze week werd die huidziekte bij een bewoner en een persoonslid aangetroffen. Voorlopig blijft het bij twee besmette personen, meldt het OCMW van Tielt.

"Er is de jongste dagen weinig evolutie. Er zijn ook geen nieuwe meldingen of vaststellingen gedaan", zegt Pascale Baert van het OCMW.



Morgen wordt een actieplan op gang getrokken om het woonzorgcentrum helemaal schurftvrij te krijgen. "Om zeven uur krijgt iedereen een behandeling met medicijnen. Dat betekent meteen dat we niet zullen weten of er nog besmettingen waren omdat er een incubatieperiode is van veertien dagen. Besmette personen zullen dus automatisch behandeld zijn."



"We gaan ook het bedlinnen nauwkeurig verversen, we hebben diepvriescontainers gehuurd, iedereen zal moeten douchen en we zullen de komende dagen en weken er nauwlettend op toe zien dat de maatregelen rond hygiëne gerespecteerd worden. Al doen we dat uiteraard altijd. We merken dat er een taboe hangt rond deze huidaandoening, maar uiteindelijk is dit net zoiets als luizen of de griep", aldus Baert.



De ziekte is het woonzorgcentrum binnengeslopen door een bezoeker die langdurig huidcontact had met een bewoner. Later is ook een personeelslid besmet. "Maar we gaan er vanuit dat we dinsdag schurftvrij zijn", aldus Baert. Binnen twee weken moet echt duidelijk worden of de ziekte verdreven is uit het woonzorgcentrum.