Asbest komt vrij bij hevige brand in opslagplaats

Kristof Pieters

18/06/17

Koewacht

Afgelopen nacht heeft een hevige brand gewoed in een opslagplaats van een boerderij in Koewacht, op de grens met Nederland. In de loods lag voornamelijk stro, maar op het dak lagen asbesthoudende platen die door de grote hitte kapot gesprongen zijn, waardoor asbestvezels in de rookpluim terecht gekomen zijn.



De gemeente vraagt bewoners voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo wordt gevraagd om te vermijden dat asbestdeeltjes mee naar binnen worden genomen via schoenen en moeten inwoners ook groenten of fruit uit de tuin grondig afspoelen met water.



De volgende dagen zullen bodemstalen worden genomen in de omgeving van de brandhaard om de omvang van de verontreiniging te bepalen. Momenteel is de brandweer nog altijd aan het nablussen.