Duizenden mensen nemen deel aan Brussels Yoga Day: "Yoga is voor alle leeftijden"

Door: redactie

18/06/17 - 12u30

© Instagram @inebyine.

Enkele duizenden mensen hebben zondagvoormiddag in het Terkamerenbos deelgenomen aan een massale yogasessie, onder leiding van dokter Nathalie Geetha Babouraj. Die werd georganiseerd naar aanleiding van de vierde editie van de Brussels Yoga Day. Deze namiddag zijn er nog ontmoetingen met diverse yogafederaties en mini-workshops.

© Instagram @yoga_federatie.

De Brussels Yoga Day werd in 2012 voor het eerst georganiseerd door de vzw Vidonne en brengt sindsdien jaarlijks enkele duizende yogabeoefenaars en geïnteresseerden op de been. Sinds 2014, toen de Verenigde Naties 21 juni uitriepen tot International Yoga Day, vindt het evenement plaats op de zondag die het dichtst bij 21 juni ligt.



"Yoga kent de laatste jaren een bijna explosieve groei, de interesse en het enthousiasme is enorm gegroeid", zegt dokter Geetha Babouraj. "De mensen die het beoefenen voelen echt dat het invloed heeft op hun leven, dat het helpt bij een aantal problemen die door de traditionele geneeskunde niet worden opgelost, zoals onder meer slapeloosheid en stress. Yoga kan deel uitmaken van een pad naar een betere gezondheid, het leert mensen opnieuw contact leggen met een aantal gevoelens en sensaties die ze verloren waren."



De sessie in het Terkamerenbos stond open voor zowel ervaren yogabeoefenaars als totale beginnelingen. "Bedoeling is om de mensen te tonen dat yoga openstaat voor alle leeftijden, dat iedereen, jong of oud, ervaren of niet, yoga kan beoefenen en er de voordelen kan van proeven en plukken", aldus nog dokter Geetha Babouraj.