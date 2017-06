Goedele Liekens wil af van de term 'BV'

Door: redactie

"Het woord BV zouden ze moeten afschaffe"n. Dat verkondigde Goedele Liekens in het radioprogramma 'Alloo Op Zondag' waar ze samen met acteur Ivan Pecnik te gast was. Toen Luk Alloo haar vroeg welk fenomeen ze totaal overroepen vond, moest Goedele niet lang nadenken: "het fenomeen BV. Wat is dat eigenlijk, BV? Je hebt bekende acteurs, bekende presentatoren, bekende politici. Maar wat is een BV? Je hebt een beroep en daardoor word je bekend. Dat woord lijkt wel uitgevonden voor mensen die geen beroep hebben maar wel wekelijks in de 'boekskes' staan. Je hebt mensen die dat tien jaar volhouden en blijven onnozel doen om toch maar in de boekjes te staan." Acteur Ivan Pecnick vulde haar aan: "Wat ik zo raar vind, is dat dat niet algemeen in. In Wallonië bijvoorbeeld, bestaat die cultuur niet. Jullie zijn dan een BS, bekende seksuologe en een BA, bekende acteur concludeerde Luk Alloo. 'Alloo op Zondag', elke zondag tussen 10 en 12u op Joe.