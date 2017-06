Pech voor vinkenzetters: BK afgelast wegens vogelgriep

TK

18/06/17 - 10u30 Bron: Belga

© Mozkito.

Het Belgisch Kampioenschap Vinkenzetting gaat dit jaar niet door. Dat moest volgende week zondag plaatsvinden in het West-Vlaamse Kortemark, maar de recente uitbraak van vogelgriep steekt daar een stokje voor.

Door enkele uitbraken van vogelgriep in West-Vlaanderen gelden er strenge maatregelen in een groot deel van de provincie. Zo geldt er onder meer een ophokplicht en mogen beurzen, prijskampen en dergelijke niet gehouden worden.



De Koninklijke Nationale Federatie en de organisatoren van het gewest Torhout beslisten daarom dat het BK niet door gaat. "Na grondig overleg binnen de raad van bestuur van koepelorganisatie A.Vi.Bo., en in volledige samenspraak met de kerngroep van de organisatoren van het gewest Torhout, dient onze federatie door overmacht, hoe jammerlijk ook, de organisatie van het Nationale Kampioenschap 2017 in Kortemark af te gelasten", klinkt het.