Regering maakte einde aan besparingen bij Defensie

18/06/17 - 00u49 Bron: Belga

De regering heeft beslist om een einde te maken aan de besparingen bij Defensie, wat een van de engagementen was die de NAVO-landen die minder dan 2 procent van hun bruto binnenlands product uitgeven aan hun leger, in 2014 hebben opgenomen. Dat meldt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) vandaag, nadat hij in een interview met Het Nieuwsblad had opgeroepen tot meer geld voor Defensie. Het nieuws wordt bevestigd door een bron binnen de regering.