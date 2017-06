Politie massaal ter plaatse: veertig jongeren met elkaar op de vuist aan station Lot

Door: Tom Vierendeels

Aan het station van Lot (Beersel) zijn zaterdagnamiddag een veertigtal jongeren met elkaar op de vuist gegaan. "Wij werden tussen 16 uur en 17 uur gealarmeerd door iemand uit de buurt en gingen onmiddellijk met drie ploegen ter plaatse", zegt commissaris Wannes Monteyne van de politiezone Zennevallei.

"De collega's van de zones Dilbeek en TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke), kwamen in bijstand, samen met acht mensen van de federale spoorwegpolitie en zestien leden van het Brusselse interventiekorps." Een totaal van meer dan dertig politieagenten. "Door die ontplooiing konden we 38 betrokkenen arresteren", vervolgt Monteyne. "Het gaat voornamelijk om minderjarigen uit Brussel en Waals-Brabant, die een locatie uitzoeken tussen beide regio's om daar dan af te spreken en te vechten. De reden is ons onbekend."



Drie jongeren werden gerechtelijk aangehouden voor verder onderzoek. Het is niet duidelijk of ze ook ter beschikking werden gesteld van het parket en voorgeleid worden voor een jeugd- of onderzoeksrechter. Eén van de betrokkenen liep lichte verwondingen op bij de vechtpartij, maar hij weigerde medische verzorging.



Eind januari gingen aan het station van Lembeek, een deelgemeente van Halle, ook al veertig jongeren uit voornamelijk Tubeke en Brussel met elkaar op de vuist. Het is voorlopig onduidelijk of er een verband is.