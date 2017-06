Kazachgate doet De Decker struikelen: hoe zat het alweer (en waar is het geld naartoe)?

Door: redactie

Kazachgate Het was het Franse satirisch blad Le Canard Enchaîné dat in 2012 met het nieuws kwam: minister van staat en voormalig senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) zou zijn invloed hebben gebruikt om de wet op de verruimde minnelijke schikking door het parlement te jagen ten voordele van de Kazachse miljardair Patokh Chodiev.

In een poging de goede commerciële relaties tussen Frankrijk en Kazachstan te smeden, zou het Elysée, op vraag van de Kazachse president Noersoeltan Nazerbajev, een advocatenteam in de steigers hebben geholpen, onder hen minister van staat Armand De Decker. Volgens het tijdschrift zou de MR-politicus daarvoor 734.000 euro hebben ontvangen. De Decker ontkent dat.



4 miljoen spoorloos

De krant Le Soir maakte vandaag de som van de uitbetaalde gelden op basis van het gerechtelijk dossier en concludeert dat het Franse en het Belgische gerecht er in geslaagd zijn 9,3 miljoen euro te lokaliseren van de 13,3 miljoen die uitbetaald zijn. Dat betekent dat er 4 miljoen "commissiegeld" spoorloos is. Een document dat het gerecht aantrof bij advocate Catherine Degoul spreekt van "+3M" euro. Aan de speurders heeft Degoul verklaard dat die bestemd waren voor Armand De Decker. Maar die ontkent dat.



De financiële stromen in dit dossier zijn zeer complex en divers: er werd geld via de bank overgeschreven, er ging contant geld om, en er werd gewerkt met bemiddelaars en via constructies in belastingparadijzen.



In België is het parket van Brussel pas in 2015 gestart met een gerechtelijk onderzoek. Pas dit jaar is ook het parket van Bergen met een onderzoek gestart. Dat moest omdat het dossier niet langer door het Brusselse parket-generaal kon behandeld worden, nadat de naam van de Brusselse advocaat-generaal Godbille was opgedoken.



De kranten Le Soir en De Tijd hadden namelijk in november onthuld dat de advocate van Chodiev, Catherine Degoul, in 2012 een som van 25.000 euro stortte op de rekening van de stichting 'Prins en prinses Alexander van België', het liefdadigheidsfonds van prinses Léa. Volgens Degoul gebeurde die storting op vraag van De Decker, maar die laatste ontkent dat.



Het fonds van prinses Léa schonk het geld aan de Brusselse scoutsgroep Amitié et Fraternité Scoute (AFS) en volgens huidig AFS-voorzitter Jean-Pierre Troussart had de toenmalige bestuurder van de scoutsvereniging, Jean-François Godbille, aangegeven dat de schenking afkomstig was van de Orde van Malta. De Decker is een lid van die orde.



Verloren telefoon

De naam van de vroegere senaatsvoorzitter valt ook in een rapport van Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I), een permanent en onafhankelijk controleorgaan. Daarin wordt gesteld dat De Decker - zonder er een bevoegdheid of een mandaat voor te hebben - tussenbeide is gekomen bij de Franse en Belgische inlichtingendiensten voor zijn cliënt Patokh Chodiev.



In diezelfde periode zou De Decker ook gebruik hebben gemaakt van de diensten van de toenmalige chef van de Staatsveiligheid Alain Winants om zijn telefoon terug te krijgen die hij kwijtgespeeld was in Parijs. Winants zou inderdaad bepaalde opzoekingen gedaan hebben in dat verband bij zijn eigen diensten.



Wetswijziging

Op 18 februari kreeg advocaat-generaal Patrick De Wolf, die de schikking met Chodiev overeenkwam, Armand De Decker in zijn kantoor over de vloer. De Wolf vertelt over de op til zijnde wetswijziging aan De Decker. Die gaat diezelfde dag nog naar de toenmalige minister van Justitie Stefaan De Clerck om te informeren naar de stand van zaken in verband met de wetswijziging.



Op 22 februari 2011 verschenen De Decker en Degoul onaangekondigd op het kabinet aan de Waterloolaan, zo heeft gewezen kabinetschef Baret verteld aan de parlementaire onderzoekscommissie. Ze kwamen vragen of men tussenbeide kon komen om een minnelijke schikking te regelen voor hun cliënt, Chodiev.



Belangrijk voor het Elyzée

Volgens Baret heeft hij De Decker toen duidelijk gemaakt dat een tussenkomst van de minister uitgesloten was. "Niet alleen omdat de minister niet bevoegd is, maar ook omdat hij niet tussenkomt in individuele gerechtelijke dossiers", aldus Baret. Volgens hem bleven ze echter aandringen. "De Decker heeft toen gezegd dat het Elysée belang hechtte aan de zaak", aldus Baret.



De wetswijziging werd half april gestemd en in juni genoten Chodiev en twee andere Kazakhen van de nieuwe wetgeving op de verruimde minnelijke schikking. Dat was enkele dagen voor op het salon van Le Bourget de verkoop van 45 helikopters van Eurocopter aan Kazachstan werd afgesloten.