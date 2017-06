Door: redactie

17/06/17 - 19u40 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

Supermarktketen Delhaize bestaat 150 jaar. En dat vieren ze drie dagen lang met een groot feest voor alle Belgische personeelsleden in Brussel. Delhaize opende 60 jaar geleden in Brussel de allereerste échte supermarkt in ons land, vandaag is het een internationaal bedrijf. Koning Filip heeft het feest vanmiddag geopend.