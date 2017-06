Vrouw drie kwartier gekneld in auto na knal tegen boom

Door: Sander Bral

17/06/17 - 19u28 Bron: Eigen berichtgeving

© Marc De Roeck.

Brasschaat In de late namiddag deed er zich een verkeersongeval voor op het kruispunt tussen de Hoogboomsesteenweg en de Max Hermanlei in Brasschaat. Een jonge vrouw kwam met haar wagen tegen een boom terecht en moest zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd worden.

Veel bleef er niet over van de wagen waarmee een jonge vrouw rond vijf uur in de namiddag in Brasschaat reed. Om een nog onbekende reden week ze van haar rijvak af en knalde tegen een boom. Ze zat drie kwartier in haar voertuig gekneld voor ze door de brandweer bevrijd kon worden.



De brandweermannen moesten groot geschut inzetten om het dak van de wagen open te breken. De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was er tijdelijk verkeershinder op het kruispunt.